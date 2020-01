Тенис Надал срещу Кирьос и още куп интересни сблъсъци, вижте всички 1/8-финални двойки на Australian Open 25 януари 2020 | 18:05 - Обновена 0



копирано





При дамите световната №1 и надежда на домакините Ашли Барти излиза срещу американката Алисън Риск. Най-любопитни пък изглеждат американският сблъсък между 15-годишната Кори Гоф и София Кенин, двубоят между испанката Гарбинье Мугуруса и нидерландката Кики Бертенс, както и срещата на шампионката от 2016 година Анжелик Кербер с белгийката Елизе Мертенс.



При мъжете най-много емоции на пръв поглед обещава двубоят между световния №1 Рафаел Надал и представителя на домакините Ник Кирьос. Седемкратният шампион Новак Джокович излиза срещу аржентинеца Диего Шварцман, а шесткратният носител на трофея Роджър Федерер ще се изправи срещу унгареца Мартон Фучович.



Ето всички осминафинални двойки при жените и мъжете:

The women's last 16



Barty v Riske

Sakkari v Kvitova

Gauff v Kenin

Jabeur v Wang Q.



Kontaveit v Swiatek

Mertens v Halep

Muguruza v Bertens

Kerber v Pavlyuchenkova#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/lUgeVoCrtj — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020 Жени: №1 Ашли Барти (Австралия) - №18 Алисън Риск (Австралия) №22 Мария Сакари (Гърция) - №7 Петра Квитова (Чехия)

Кори Гоф (САЩ) - №14 София Кенин (САЩ)

Онс Жабур (Тунис) - №27 Цян Ван (Китай)

№28 Анет Контавейт (Естония) - Ига Швьонтек (Полша)

№16 Елизе Мертенс (Белгия) - №4 Симона Халеп (Румъния)

Гарбинье Мугуруса (Испания) - №9 Кики Бертенс (Нидерландия)

№17 Анжелик Кербер (Германия) - №30 Анастасия Павлюченкова (Русия)

The men's last 16 is locked and loaded



Nadal v Kyrgios

Monfils v Thiem

Medvedev v Wawrinka

Rublev v Zverev



Sandgren v Fognini

Fucsovics v Federer

Raonic v Cilic

Schwartzman v Djokovic#AusOpen pic.twitter.com/nqEanm581f — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020 Мъже: №1 Рафаел Надал (Испания) - №23 Ник Кирьос (Австралия) №10 Гаел Монфис (Франция) - №5 Доминик Тийм (Австрия)

№4 Даниил Медведев (Русия) - №15 Стан Вавринка (Швейцария)

№17 Андрей Рубльов (Русия) - №7 Александър Зверев (Германия)

Тенис Сандгрен (САЩ) - №12 Фабио Фонини (Италия)

Мартон Фучович (Унгария) - №3 Роджър Федерер (Швейцария)

№32 Милош Раонич (Канада) - Марин Чилич (Хърватия)

№14 Диего Шварцман (Аржентина) - №2 Новак Джокович (Сърбия)

След изиграването на мачовете от шестия ден на Откритото първенство на Австралия станаха ясни имената на всички осминафиналисти на тазгодишното издание на първия за сезона турнир от “Големия шлем”.При дамите световната №1 и надежда на домакините Ашли Барти излиза срещу американката Алисън Риск. Най-любопитни пък изглеждат американският сблъсък между 15-годишната Кори Гоф и София Кенин, двубоят между испанката Гарбинье Мугуруса и нидерландката Кики Бертенс, както и срещата на шампионката от 2016 година Анжелик Кербер с белгийката Елизе Мертенс.При мъжете най-много емоции на пръв поглед обещава двубоят между световния №1 Рафаел Надал и представителя на домакините Ник Кирьос. Седемкратният шампион Новак Джокович излиза срещу аржентинеца Диего Шварцман, а шесткратният носител на трофея Роджър Федерер ще се изправи срещу унгареца Мартон Фучович.№22 Мария Сакари (Гърция) - №7 Петра Квитова (Чехия)Кори Гоф (САЩ) - №14 София Кенин (САЩ)Онс Жабур (Тунис) - №27 Цян Ван (Китай)№28 Анет Контавейт (Естония) - Ига Швьонтек (Полша)№16 Елизе Мертенс (Белгия) - №4 Симона Халеп (Румъния)Гарбинье Мугуруса (Испания) - №9 Кики Бертенс (Нидерландия)№17 Анжелик Кербер (Германия) - №30 Анастасия Павлюченкова (Русия)№10 Гаел Монфис (Франция) - №5 Доминик Тийм (Австрия)№4 Даниил Медведев (Русия) - №15 Стан Вавринка (Швейцария)№17 Андрей Рубльов (Русия) - №7 Александър Зверев (Германия)Тенис Сандгрен (САЩ) - №12 Фабио Фонини (Италия)Мартон Фучович (Унгария) - №3 Роджър Федерер (Швейцария)№32 Милош Раонич (Канада) - Марин Чилич (Хърватия)№14 Диего Шварцман (Аржентина) - №2 Новак Джокович (Сърбия)

Още по темата

0



копирано

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 1885 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1