Тенис Кирьос си осигури мач с Надал след страхотно зрелище с Хачанов (видео) 25 януари 2020 | 15:28 0



копирано



Intensity rising!@NickKyrgios holds to force a third set tiebreak against Khachanov.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/obfkhOYnl2 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020 Шампионски тайбрек до 10 точки трябваше да реши мача в петия сет. Руснакът поведе с 8:7 точки и имаше два сервиса, с които можеше да стигне до победата, но Кирьос спечели три поредни разигравания, за да триумфира в този толкова вълнуващ и емоционален мач.

Here's what's going on @NickKyrgios, you're into the fourth round of #AO2020 #AusOpen pic.twitter.com/LZ1nYB89D4 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020 Така Кирьос ще срещне Рафаел Надал (Испания) за място на четвъртфиналите. Сблъсък ще е още по-любопитен, като се имат предвид опитите на Кирьос да имитира в една ситуация движенията на Надал в предишния си мач срещу французина Жил Симон. Two match tiebreaks that will go down in #AusOpen history.



Thank you for the #AO2020 memories @karenkhachanov pic.twitter.com/EFVjX2xEnD — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020 Представителят на домакините Ник Кирьос се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис. Поставеният под номер 23 Кирьос елиминира 16-ия в схемата Карен Хачанов (Русия) с 6:2, 7:6 (5), 6:7 (6), 6:7 (7), 7:6 (8) след почти четири часа и половина игра. Австралиецът можеше да затвори мача много по-рано, след като поведе с два сета и 4:2 гейма в третия, но допусна изравняване, а в тайбрека пропиля и мачбол при 6:5 точки. В четвъртата част отново се стигна до тайбрек, в който Хачанов отрази още един мачбол при 6:7 точки, след което изравни.Шампионски тайбрек до 10 точки трябваше да реши мача в петия сет. Руснакът поведе с 8:7 точки и имаше два сервиса, с които можеше да стигне до победата, но Кирьос спечели три поредни разигравания, за да триумфира в този толкова вълнуващ и емоционален мач.Така Кирьос ще срещне Рафаел Надал (Испания) за място на четвъртфиналите. Сблъсък ще е още по-любопитен, като се имат предвид опитите на Кирьос да имитира в една ситуация движенията на Надал в предишния си мач срещу французина Жил Симон.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1181 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1