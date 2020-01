Тенис Мугуруса напомни за себе си, помете Свитолина за 67 минути 25 януари 2020 | 11:52 - Обновена 0



What amazing touch!@GarbiMuguruza finesses her way to the set and now a break lead 2-1 in the second.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/wagObKcGnU — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020 Двубоят започна с размяна на успешни откриващи подавания, но след това испанката направи серия от 5 поредни гейма и набързо взе първия сет. Във втората част Мугуруса реализира пробив в третия гейм и го затвърди за аванс от 3:1.





Веднага след това тя пропусна 5 брейкпойнта в маратонски пети гейм, който Свитолина в крайна сметка успя да измъкне. Украинката обаче не успяваше да създава проблеми на противничката си в сервис-геймовете на Мугуруса, а нов пробив за испанката й позволи да сервира при 5:2 за победата. U-N-S-T-O-P-P-A-B-L-E @GarbiMuguruza hits 31 winners to knock out 5th seed Elina Svitolina 6-1 6-2, and reach the #AusOpen fourth round for the fifth time.#AO2020 pic.twitter.com/oHfgGi7EUH — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020 Едва тогава Свитолина се сдоби с първите си две точки за пробив в мача - при 15:40, но с четири поредни точки Мугуруса се възползва от първия си мачбол и с най-убедителната си победа от началото на турнира се класира за четвъртия кръг. Там испанката ще срещне №9 в схемата Кики Бертенс (Нидерландия) или Зарина Дияс (Казахстан). Бившата №1 в света и носителка на 2 титли от “Големия шлем” Гарбинье Мугуруса записа неочаквано лесна победа срещу поставената под №5 украинка Елина Свитолина в третия кръг на Australian Open. Мугуруса разби съперничката си с 6:1, 6:2 за 67 минути и записа пета победа от 11 мача срещу украинката.

