Безпощаден Надал скочи във втората седмица на Australian Open

Преследващият 20-а титла от “Големия шлем” Надал направи пробив още в откриващия сервис-гейм на Кареньо Буста и установи ранен контрол върху развоя на срещата. В първата част Кареньо Буста взе само един гейм, а вторият сет започна с ранен пробив за Надал, който без особени трудности поддържаше аванса си от един брейк аванс. В седмия гейм Рафа отново реализира пробив и с 6:2 затвори втората част, а в третия сет Кареньо Буста бе равностоен на именития си противник до 2:2. В петия гейм обаче Кареньо Буста загуби подаването си и това бе досатъчно на Надал, за да затвори без излишни усложения мача. Good fortune favours the... World No.1 @RafaelNadal | #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/WKCTZvSZtW — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020 Така Надал влезе във втората седмица на турнир от “Големия шлем” за 48-и път в кариерата си. По този любопитен показател той е трети в “Оупън ерата”, като пред него са само Роджър Федерер (68), Новак Джокович (50).



“Това бе най-добрият ми мач в турнира досега, без никакво съмнение. Много съм щастлив, че съм в четвъртия кръг. Днес се справих много добре със сервиса и удрях добри форхенди по правата, а това е ключов удар за мен”, коментира доволният Надал след края на мача.

In the battle of the Spaniards, @RafaelNadal dispatches of compatriot Pablo Carreno Busta 6-1 6-2 6-4 to reach the fourth round at the #AusOpen for the 13th time.#AO2020 pic.twitter.com/WvNo5nfOUN — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020 Надал се справи със сънародника си за 1 час и 38 минути, като заби 9 аса, не направи нито една двойна грешка и не даде на Кареньо Буста нито една точка за пробив.



