Феновете на Борусия Дортмунд с интересен протест и плакати в подкрепа на Брьондби

Феновете на Борусия Дортмунд излязоха с интересно послание по време на победата над своя тим над Кьолн с 5:1 във вчерашната вечер.

Феновете на “жълто-черните” издигнаха плакат, който гласеше “долу ръцете от Брьондби. Те излязоха с тази подкрепа към феновете на Брьондби, с който са в “побратими” взаимоотношения и чиито клуб е поредния спряган да бъде присъединен като част от големия бранд на Ред Бул, който притежава редица отбори.

“Hands off Brøndby!”



Message from Borussia Dortmund supporters (some of whom maintain a friendship with Brøndby) re the reports of Red Bull’s interest in the club.#BVB pic.twitter.com/7pQrtmLOHF