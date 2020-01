Халеп отново беше безпощадна

Симона Халеп продължава без загубен сет на Australian Open. Румънката победи Юлия Путинцева с 6:1, 6:4 и си осигури място на осминафиналите, където ще срещне една измежду Елиз Мертенс и Катрин Бейлис.



Третата в света Халеп пое контрола над мача от самото начало и нито за миг не даде на Путинцева да си помисли, че може да я затрудни. Ранен пробив за 2:0 показа нмеренията на фаворитката бързо да приключи нещата в своя полза. Няколко добре изпълнени къси топки помогнаха на Путинцева веднага да върне пробива, но до края на сета казахстанката не взе друг гейм.

Халеп изненада с много висок процент вкаран първи сервис - 80%, което й донесе голям брой лесни точки. Нейната опонентка пък имаше сериозни проблеми с началния си удар и това я постави в тежка ситуация.



Путинцева показа характер в първите минути на втората част, когато отрази три точки за пробив и поведе в резултата. При 2:2 обаче тя отново стана жертва на слабия си втори сервис и Халеп се възползва. Този пробив не се оказа достатъчен за румънката, защото в следващия гейм тя допусна две двойни грешки и беше наказана.

