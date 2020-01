Тенис Единствената оцеляла шампионка продължава на Australian Open 25 януари 2020 | 05:51 - Обновена 0



Кербер заложи на типичния си стил от дъното на корта и извлече максимума от огромния брой непредизвикани грешки на Джорджи (65). Въпреки това, мачът можеше да има и друг изход, ако италианката беше запазила концентрацията си в третата част.

В началото поставената под номер 17 в основната схема Кербер започна с пробив на нула, но веднага след това и тя загуби подаването си. Джорджи не спря да пресилва форхендите си и значително улесни задачата на съперничката си. Само в първия сет чаровната италианка направи 8 двойни грешки.



Втората част премина без нито един пробив, а в тайбрека агресивната игра на Джорджи й донесе успех. Италианката продължи да налага високо темпо, но често бъркаше и въпреки че върна пробив при 2:4, още в следващия гейм отново беше пробита и Кербер затвори мача.

INTO THE FOURTH ROUND!



Anastasia Pavlyuchenkova (@NastiaPav) is back into the second week at the Australian Open after stunning World No.2 Karolina Pliskova 7-6, 7-6 in Rod Laver Arena!



[: Mark Kolbe/Getty] pic.twitter.com/pMnOpFHuiq — WTA Russians (@WTArussians) 25 януари 2020 г. Германката вече има 5 победи от 5 мача срещу Джорджи, а в тях е загубила само два сета. Кербер ще играе на осминафиналите в Мелбърн за седми път в последните 8 години, а следващата й противничка е Анастасия Павлюченкова. Рускинята поднесе една от сериозните изненади при жените, като отстрани втората в световната ранглиста Каролина Плишкова.



Павлюченкова ликува на “Род Лейвър Арина” след два тайбрека - 7:6 (4), 7:6 (3). 28-годишната рускиня до момента нямаше победа в шесте си мача срещу Плишкова, но показа здрави нерви в ключовите разигравания и заслужено се класира за втората седмица.

@iga_swiatek



The 18 year-old is one of two teenagers left in the women's singles draw at #AO2020, alongside Coco Gauff.



Тийнейджърката Ига Швьонтек отново прикова погледите към себе си, като изхвърли от турнира Дона Векич. 18-годишната полякиня се наложи със 7:5, 6:3 и няма загубен сет от старта на надпреварата. На осминафиналите Швьонтек ще се изправи срещу Анет Контавейт от Естония, която разгроми Белинда Бенчич с 6:0, 6:1.

