Дос Сантос: Мразя скучния стил на Блейдс

Media Day Pesagem Tudo pronto pro grande dia!! Conto com a torcida de todos amanhã . . Media Day Weigh In All set for the big day! I'm counting on everyone's support tomorrow Cigano vs. Blaydes UFC Raleigh 25/01 #TeamCigano #SeguimosFortes #ufc

A post shared by Junior Cigano Dos Santos (@juniorcigano) on Jan 24, 2020 at 12:26pm PST