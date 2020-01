Боруков за първи път в групата на Шефилд Уензди, "кукумявките" продължават за ФА Къп

Шефилд Уензди се класира за 5-ия кръг в турнира за ФА Къп, след като елиминира Куинс Парк Рейнджърс. "Кукумявките" спечелиха с 2:1 като гост и отново се доказаха като турнирен боец. В предишната фаза тимът на Гари Монк отстрани елитния Брайтън.

Българският нападател Преслав Боруков за първи път попадна в групата на Шефилд У за официален мач. Той не влезе в игра, но по всичко личи, че дебютът му ще се състои съвсем скоро. Официалният профил на тима в Twitter отбеляза включването на Боруков в състава, а голяма част от феновете написаха положителни коментари за развитието на родния талант, който по принцип играе за отбора до 23 години.

A place in the matchday squad for @PreslavBorukov tonight #swfcLIVE pic.twitter.com/3dTQarVe4x

Самият мач не беше особено зрелищен, а гостите се възползваха максимално от положенията си пред вратата на Джо Лъмли. Стражът на КПР донякъде носи вина за първия гол, отбелязан от Морган Фокс в 43-ата минута. Левият бек на Шефилд У получи топката след странично хвърляне и стреля с външен фалц, а Лъмли не се намеси добре и позволи кълбото да мине зад голлинията.

След почивката домакините пропуснаха няколко възможности да изравнят. Така се стигна до добавеното време, когато публиката на "Лофъс Роуд" видя два гола. Първо Сам Уинал реши всичко в полза на "кукумявките", а Накхи Уелс успя да реализира почетното попадение за КПР.

A night to be proud. Thank you for your support pic.twitter.com/XcwZjjFWZp