Пламен Константинов и Локомотив се справиха с Газпром-Югра и Теодор Салпаров в Сургут

Выигрываем непростой матч в Сургуте в рамках четырнадцатого тура Чемпионата России! С хорошим настроением возвращаемся домой! Самым результативным игроком матча сегодня стал Константин Бакун, который набрал 23 очка (4 эйса ). В активе Марко Ивовича 18 очков (тоже 4 эйса ), у Сергея Савина – 16 очков (3 блока). «Газпром-Югра» (Сургут) – «Локомотив» (Новосибирск) – 1:3 (21:25, 25:21, 14:25, 18:25).

