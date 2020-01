Денизе Херман спечели на 15 км от Световната купа в Поклюка

Time for the best women to join the flower ceremony here in #POK20 , which is also available for us on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/1wjr7Y8hlk

"Това беше перфектното състезание с 20 от 20 повалени мишени за първи път в кариерата ми", заяви победителката.

Втора на 59.2 секунди с една грешка в стрелбата завърши Хана Йоберг от Швеция, а трета се нареди Анаис Бескон (Франция) с изоставане от 1:15.7 минути и без пропусната мишена.

Seems like a newly changed tracks fit Denise Herrmann perfectly well on her way to a first podium in the individual competition with a first-ever accurate shooting! What an amazing competition, which you can rewatch on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/w2J4lQ2wZN