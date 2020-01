Монако е отправил оферта към Мертенс

Редица отбори обаче следят ситуацията около белгиеца, като Монако е един от тях. Според информацията монегаските са отправили оферта към играча за 2-годишен договор със заплата от 5 млн. евро на сезон, както и още 5 млн. евро при подписването на споразумението. Мертенс, който в момента лекува контузия на бедрото, ще навърши 33 години през май.

AS Monaco have approached 32 year old Belgian Striker Dries Mertens from Napoli who can also play Left Winger.Monaco offered 2 year contract & 10 million euros salary & want him in this winter mercato(transfer window).



