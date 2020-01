Любителите на колоезденето ще могат да карат пет дни с Ланс Армстронг

Отлъченият американски колоездач Ланс Армстронг предлага невероятната възможност на най-запалените си фенове да карат редом с него в продължение на пет дни около Майорка, съобщи "Ройтерс". Удоволствието да се въртят педалите заедно с Армстронг обаче идва на солидната цена от 30 000 долара.

Събитието, носещо името "The Move Mallorca", е организирано от туроператорската компания "Out There" и ще се проведе през септември месец тази година. То ще бъде отворено само за 12 души, а освен от Армстронг, групата ще бъде водена и от бившия му съотборник Джордж Хинкапи.

През последните години Армстронг загуби редица спонсорски договори. През 2012 година той загуби седемте си титли от "Тур дьо Франс", след като призна, че е използвал забранени препарати. През 2018 година пък колоездачът бе осъден да плати 5 милиона долара, тъй като с поведението си е подвел спонсорите си.