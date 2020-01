Тенис Федерер мина през Ада, за да преодолее Милман в Мелбърн 24 януари 2020 | 15:52 - Обновена 0



копирано

Носителят на 20 титли от “Големия шлем” Роджър Федерер бе на косъм от ранно отпадане от Australian Open, но успя да заличи пасив от 5-8 в шампионския тайбрек в решителния пети сет срещу австралийския боец Джон Милман. След 4 часа и 7 минути битка Маестрото се промъкна към осминафиналите - 4:6, 7:6(2), 6:4, 4:6, 7:6(8), където го очаква Мартон Фучович, елиминирал “палача” на Григор Димитров Томи Пол. The Swiss Maestro survives @rogerfederer outlasts a spirited John Millman 4-6 7-6(2) 6-4 4-6 7-6(8) to reach the fourth round at the #AusOpen for the 18th time.#AO2020 pic.twitter.com/wuMb4U1aBO — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020 Милман заслужава единствено суперлативи за поредното си доблестно и борбено представяне срещу Федерер, когото срази на US Open преди две години и можеше отново да развали сметките на феновете на швейцареца. Самият Роджър бе много непостоянен и изпитваше затруднения с коварния стил на игра на австралиеца, който не се слави с нестандартни и технични отигравания, но със забележително постоянство. Дълбочината в ударите и солидните проценти на сервис на Милман го оставиха в двубоя, но нервите му не издържаха в решителния момент от шампионския тайбрек при аванс от 8-5 и два начални удара. not out



Congratulations @RogerFederer on recording your 100th #AusOpen match-win.#AO2020 pic.twitter.com/aq6wDQazzB — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020 Търсенето на линиите, което му носеше успех до момента, го подведе, а Федерер го остави да води разиграванията и дочака грешките, които осигуриха на великия швейцарец юбилейна победа номер 100 в Аustralian Open. Федерер направи 61 уинъра и 82 непредизвикани грешки, а съперникът му бе далеч по-обран с 40 печеливши удара и 47 сбъркани топки.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1078 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1