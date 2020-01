Пьонтек с удоволствие би напуснал Милан, твърди баща му

Бащата на нападателя на Милан Кшищоф Пьонтек - Владислав разкри, че синът му е готов да напусне клуба, в случай че не играе редовно като титуляр. Преди няколко седмици Златан Ибрахимович пристигна на “Сан Сиро” и бързо измести от стартовите 11 полския национал, който през този сезон не е достатъчно убедителен в изявите си.

“Крис иска да отиде на Евро 2020 в добра форма, а това означава, че той не може да седи на пейката. Вместо това той иска да редовно да е титуляр. Ако това не е възможно в Милан, то тогава той с удоволствие ще отиде другаде. Той е на трансферния пазар през януари, също както и Лукас Пакета, Сусо и Хакан Чалханоглу. Много отбори го искат под наем, но от Милан искат направо да го продадат, за да си върнат платените на Дженоа пари от преди година и веднага да ги реинвестират в нови играчи. Всичко ще зависи от последната седмица на трансферния прозорец, когато ще се реши неговото бъдеще”, заяви Владислав Пьонтек пред полския Sportowefakty.

