Край на славната кариера на Каролин Вожняцки

Бившата №1 в света и шампионка от Големия шлем Каролина Вожняцки приключи своята професионална кариера с типичната за нея голяма усмивка, но и със сълзи на очи. Датчанката беше обявила още преди месеци, че Australian Open 2020 ще бъде последният и турнир. Именно тук през 2018-та година тя спечели първата си и единствена титла от Големия шлем. Вожняцки достигна до върха в ранглистата в началото на десетилетието - за първи път през октомври 2010-та, като е била №1 общо 71 седмици. От действащите тенисистки, единствено Серина Уилямс има повече седмици на върха от нея. Датчанката успяваше да се задържа на върха с голямо постояннство и голям брой титли в различни турнири, но без да спечели титла от Шлема чак до 2018 година. Тя завоюва общо 30 отличия в кариерата си, включително по шест през 2010 и 2011. Вожняцки игра и два финала на US Open, но не успя да ги спечели. През 2017-а спечели финалите на WTA в Сингапур. През 2018 година Вожняцки разкри, че е била диагностицирана с тежкото автоимунно заболяване ревматоиден артрит. Тя се бори дълго време с него, а при обявлението си, че се отказва обяви, че не го прави заради това заболяване. Wow what a ride it’s been! From a little girl with a big dream, to this moment, standing on the court today living out my tennis dream one last time, in front of the world. It has been everything I could ever have hoped for!

The farewell I got today was absolutely incredible! pic.twitter.com/90xK8osaCh — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) January 24, 2020 В последния си турнир като професионален тенисист Вожняцки успя да постигне две победи, но в трети кръг срещу Онс Жабур от Тунис дойди и последният мач. Жабур се наложи в три сета - 7:5, 3:6, 7:5, като и в този двубой Вожняцки показа типичната за своята кариера здрава битка и отдаденост на всяка точка. След последната точка Вожняцки не успя да скри сълзите си, а горещата подкрепа от трибуните, скандиращи нейното име и малката церемония за раздяла не улесниха овладяването на емоциите . "Ето че последният ми мач беше трисетова драма и завърших кариерата си с грешка от форхенд. Това са нещата, върху които работих през цялата ми кариера. Явно така е трябвало да бъде", коментира Каро в интервюто след мача. "Бях си взела и кърпички за всеки случай", призна тя относно сълзите в очите . "Винаги съм била такъв играч, че дори когато губя, винаги вярвам, че мога да обърна нещата и да победя. Като цяло не съм се вълнувала от резултата, мислех си на няколко пъти - стреляй, това може да е последният ти двубой. Не исках да е последният удар. Исках да съм тук и да се боря. Борих се много здраво, но нещата са такива, каквито са. Резултатът така или иначе няма значение, има значение, че се опитах. Дадох всичко от себе си. Това е нещото, заради което съм онова, което съм", коментира Вожняцки на пресконференцията след мача. Papa Wozniacki presenting his daughter for the last time pic.twitter.com/B3H5BgzdXH — LorenaPopa ‍ (@popalorena) January 24, 2020 "Ще запомня всички тези специални моменти - пътуванията, победите, беше невероятно. Много съм щастлива. Готова съм за следващата страница от живота ми. Ще се виждаме извън кортовете", добави тя.



"Основното нещо, което научих е, че независимо откъде идваш, независимо какъв е цветът на кожата ти, независимо дали си висока или ниска, малка или голяма, всичко това няма значение. Ако имаш мечта и я следваш, ако работиш здраво, всичко е възможно. Като дете имах мечта - да спечеля турнир от Големия шлем и да бъде №1 в света. Хората мислеха, че това е лудост, тъй като идвам от малка държава. Но аз успях да го постигна, работих много здраво всеки ден за тази мечта. Много съм горда от това", обобщи Вожняцки. Нейната съперничка също и отдаде заслуженото. "Много съм щастлива, че играх с Каро - ти си вдъхновение за мен и много други играчи. Щастливка, че бях част от тура заедно с теб", каза Жабур, която за първи път достигна четвърти кръг в турнир от Шлема. Там тя ще се изправи срещу Киан Ван от Китай, която изненадващо отстрани Серина Уилямс.



