Зимни спортове Янсруд блесна в идеалния момент и отново покори "Щрайф" 24 януари 2020 | 13:47 - Обновена 0



копирано

Олимпийският шампион в Супер-Г от Сочи 2014 и традиционно фаворит в скоростните дисциплини Шетил Янсруд се завърна с гръм и трясък на върха на най-легендарната писта в Световната купа по алпийски ски - “Щрайф” в австрийския зимен център Кицбюел. #FISalpine WCup #Kitzbühel

SG W

1 Kjetil #Jansrud 1'14"61

2 Aleksander Kilde +0"16

2 Matthias Mayer +0"16

4 Mauro Caviezel +0"49

5 Mattia #Casse +0"53#sci #ski #skiing pic.twitter.com/uLZe0mn3kz — SportRisultati (@SportRisultati) January 24, 2020 Норвежецът спечели старта в Супер-Г, като за първи път от Квитфел 2017-а се изкачва на най-горното стъпало на почетната стълбица. Въпреки че не се намираше в най-добрата си спортна форма от началото на настоящата кампания, Янсруд покори “Щрайф” с време 1:14.61 минути и срази конкуренцията. “Proprio lui incredibile”. Jansrud torna a vincere in CDM dopo oltre un anno (ultimo successo il 25/11/18 a Lake Louise) e vince a Kitz dopo 5 anni pic.twitter.com/u4nvlYqBkV — Matteo Spaziante (@MatteoSpaziante) January 24, 2020 Това е 13-а победа в дисциплината за забележителния норвежец, с което той е далеч пред всички активни скиори, а в исторически план само знаменитостите Херман Майер (24) и Аксел Лунд Свиндал (17) могат да се похвалят с повече. В добавка към това Янсруд вече за втори път е господар на “Щрайф”, след като го покори и през 2015 година в спускането и така стана носител на т.нар. “скоростен дубъл” в Кицбюел.



Шок! Сезонът свърши за Доминик Парис

От активните състезатели само Доминик Парис можеше да се похвали с него, а както е известно, сезонът за италианеца приключи след тежка контузия в коляното по време на тренировка през седмицата. В добавка към всички знаменити постижения на Янсруд трябва да се отчете и фактът, че досега единствената норвежка победа в дисциплината на “Щрайф” бе дело на Свиндал, който е трикратен победител там. Hausbergkante and a jump into the leap! That's Kitzbühel!! No excuses to miss it!

Super G starts at 11.30 CET! #fisalpine @hahnenkammrace pic.twitter.com/a3ZPsXT1WZ — FIS Alpine (@fisalpine) January 24, 2020 На втора позиция в Кицбюел с равни времена се наредиха сънародникът на победителя Александър Омод Килде и любимеца на домакините Матиас Майер, които изостанаха с 0.16 секунди от Янсруд. Омод Килде е единственият с класирания в топ 8 във всеки от последните десет старта в дисциплината. Той изравни най-доброто си класиране в този период от 6 декември 2019 година в Бийвър Крийк, а иначе единствената му победа датира от 27 февруари 2016-а в Хинтерщодер (Австрия). Майер пък вече има пет подиума на “Щрайф” и се доближава до водачите по този показател Херман Майер (7) и Свиндал (6), но не можа да стане третият скиор в историята с повече от един успех в дисциплината на това трасе (Херминатора е с 5, а Свиндал с 3), като остава с триумфа през 2017-а. Швейцарецът Мауро Кавицел даде четвърто време с 0.49 секунди изоставане от победителя и остава без победа в дисциплината, а топ 10 допълниха Матиа Касе (Италия), Винсен Крихмаир (Австрия), Беат Фойц (Швейцария), Андреас Зандер (Германия), Алексис Пентюро (Франция) и Травис Ганон (САЩ). Германецът Томас Дресен остана 15-и с пасив от 1.51 минути, като иначе е победител в спускането на “Щрайф” през 2018-а. Друг германец - Йозеф Ферстъл - който триумфира в Супер-Г в Кицбюел миналата година, сега завърши извън топ 30 с изоставане от 2.10 секунди.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 310

1