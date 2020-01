Тенис Сензацията Коко Гоф детронира Наоми Осака в Мелбърн 24 януари 2020 | 11:37 - Обновена 0



A warm embrace at the net between @CocoGauff & Naomi Osaka.



The American just evened up their H2H at 1-1#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/230XdWiFWz — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020

Тийндейжърката Коко Гоф (САЩ) детронира миналогодишната шампионка Наоми Осака (Япония) в третия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис. 15-годишната дебютната на "Мелбърн Парк" Гоф триумфира срещу поставената под номер 3 Осака с 6:3, 6:4 за 67 минути.Американката взе първия сет с единствен брейк в осмия гейм. Във втората част двете си размениха ранни пробиви, но в седмия гейм Гоф отново проби и това се оказа решаващо. Японката нямаше добър ден, като направи 30 непредизвикани грешки и спечели едва 33 процента от точките при вкаран втори сервис. "Невероятно е. Преди две години загубих в първия кръг при девойките, а сега съм тук при жените и победих шампионката от миналия сезон. Спечелих първия сет, взех аванс и във втория. Стараех се да се боря за всяка следващата точка и да не мисля за резултата. Още не мога да повярвам на това, което се случва", коментира Гоф в интервюто си на корта след двубоя. 15 year-old @CocoGauff's teachers are giving her an extension on some assignments "considering the circumstances."



We're grateful for the flexibility too! #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/tVpWCtqygA — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020

