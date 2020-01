ММА Кени Флориан отписа Джъстин Гейтчи в мач с Макгрегър 24 януари 2020 | 10:21 0



@kennyflorian You know how we do it Kenny, you cannot teach this shit!!! #Down2theSOCKS — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 9, 2013

"Стилът на Гейтчи идеално пасва на Конър, който е превъзходен на контраатаки - смята Флориан. - Щом Дъстин Порие съумя да нокаутира Гейтчи, то Конър също ще го направи. При това по-бързо. Но това е опасен мач за Конър. Гейтчи има невероятна воля за победа. Ако вземем предвид, че Джъстин обича да върви постоянно напред, то този бой е направен за Макгрегър." ММА анализаторът и бивш боец от UFC Кени Флориан отписа шансовете на Джъстин Гейтчи при евентуален мач срещу Конър Макгрегър. За битка между атрактивните шоумени се заговори след успеха на ирландеца над Доналд Серони. През последните няколко месеца Гейтчи не спира да предизвиква Макгрегър в социалните мрежи и интервютата."Стилът на Гейтчи идеално пасва на Конър, който е превъзходен на контраатаки - смята Флориан. - Щом Дъстин Порие съумя да нокаутира Гейтчи, то Конър също ще го направи. При това по-бързо. Но това е опасен мач за Конър. Гейтчи има невероятна воля за победа. Ако вземем предвид, че Джъстин обича да върви постоянно напред, то този бой е направен за Макгрегър." 0



