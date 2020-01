ММА Следващият мач на Конър ще е до 4 месеца 24 януари 2020 | 10:15 0



Throwing it back to this weekend - it was a Proper night in Vegas #UFC246 #OneForAll pic.twitter.com/M1ManSikab — Proper No. Twelve (@ProperWhiskey) January 23, 2020

Макгрегър направи впечатляващо завръщане през уикенда. Той нокаутира само за 40 секунди Доналд Серони - Каубоя. Успехът веднага изстреля суперзвездата до третото място в ранглистата на лека категория. Следващият мач на Конър Макгрегър ще бъде в рамките на четири месеца. Това обяви треньорът на бившия шампион на UFC в категории лека и перо Джон Кавана."Ще бъда много учуден, ако не направи още един мач до лятото - коментира Кавана. - Определено се готви за още един мач дотогава."Макгрегър направи впечатляващо завръщане през уикенда. Той нокаутира само за 40 секунди Доналд Серони - Каубоя. Успехът веднага изстреля суперзвездата до третото място в ранглистата на лека категория.

