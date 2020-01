Тенис Китайка изхвърли Серина Уилямс от Откритото първенство на Австралия 24 януари 2020 | 07:38 - Обновена 0



Американката Серина Уилямс сензационно отпадна още в трети кръг на първия за годината турнир от Големия шлем - Откритото първенство на Австралия. 38-годишната звезда беше елиминирана от китайката Цян Ван след 4:6, 7:6 (2), 5:7. Така Серина, която беше сочена за фаворит за спечелването на титлата в Мелбърн, ще трябва да почака за спечелването на 24-и трофей от Големия шлем. The moment of a LIFETIME!



Qiang Wang puts on an absolute masterclass in the match of the tournament to shock Serena Williams 6-4 6-7(2) 7-5 and advance to a first career #AusOpen round of 16.#AO2020 pic.twitter.com/gnGkAMaU8X — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020 Любопитното е, че в предишната среща помежду им 28-годишната китайка загуби за 44 минути от Уилямс след 1:6, 0:6 и успехът днес може да се определи като сладко отмъщение за унизителното поражение. В следващия кръг Цян Ван ще се изправи срещу тунизийката Онс Жабур, която победи датчанката Каролин Вожняцки в последния й мач в кариерата. Вожняцки загуби след 5:7, 6:3, 5:7, след което избухна в сълзи, но успя да се пошегува в интервюто на корта. "Напълно подходящо е последният ми мач да е трисетова драма, а последният удар – грешка от форхенд. Готова съм за следващата глава от живота си. Вълнувам се - ще ме виждате често. Не на корта, но около него", каза тя без да разкрива подробности около бъдещата си кариера. Thumbs up if you're a proud dad.#AO2020 | #AusOpen | @CaroWozniacki pic.twitter.com/MH6O5zXNO3 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020

