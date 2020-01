Марица с победа за историята в ШЛ (видео + снимки)

Волейболният отбор на Марица (Пловдив) постигна първата в историята си победа като гост в груповата фаза на Шампионската лига за жени, при това не над кого да е, а над най-титулувания отбор в Европа – Динамо (Москва). Момичетата на Иван Петков изиграха превъзходен мач и се наложиха над именития руски гранд с 3:1 (25:23, 18:25, 25:23, 25:17) пред около 1300 зрители в Двореца на спорта "Динамо".

С този свой успех българският шампион запази своите шансове за класиране напред към 1/4-финалите, като пътят към тях минава през победи и в оставащите им два мача в Група Е. Марица продължава да е на последното 4-о място във временното класиране с 1 победа, 3 загуби и 4 точки. Първи е френският Кан с 3 победи, 1 загуба и 9 точки. Следват руските Динамо и Уралочка-НТМК (Екатеринбург) с по 2 победи и 2 загуби и съответно 6 и 5 точки. Марица приключи с гостуванията си в групата. До края на груповата фаза "жълто-сините" имат да изиграят още два мача у дома в зала "Колодрума" – на 5 и 18 февруари от 18,30 часа съответно срещу Кан и Уралочка.

След равностойно начало Марица успя да поведе с 13:10, но след 17:14, благодарение на няколко непредизвикани грешки, допусна обрат до 17:19. По време на тази серия Иван Петков използва и двете си прекъсвания, което в крайна сметка даде резултат. Марица изравни при 19:19, а с отлична тройна блокада поведе с 23:22. Бомбен удар на Александра Миланова донесе геймбол при 24:22, а елегантна атака на Кремена Каменова довърши гейма при 25:23 за Марица.

Във втория гейм домакините от Динамо натиснаха със сервис и атака. В същото време се позагуби остротата на тези елементи в играта на българския тим. Динамо бързо поведе с три точки аванс. Марица успя да догони противника в резултата за момент при 7:7, но след това руските шампионки отново наложиха превес и стигнаха до убедителното 25:18, оформено с ас на Яна Манзюк.

В изключително оспорвания трети гейм Марица върна резултатността на атаката си и поддържаше контрол върху резултата през по-голямата част. Все пак, на два пъти в гейма Динамо успя да поведе, втория път със застрашителното 22:19. Последва серия от точки за пловдивчанки, при която Силвия Андреева влезе от ъгъла и силно затрудни противника със своите сервиси, а Дженифър Крос се зае с довършителните работи край мрежата. Със страхотна блокада канадката донесе геймбол при 24:22, а секунди по-късно заби през центъра за победното 25:23.

Пловдивчанки продължиха с великолепната си игра и през четвъртата част и наложиха пълно превъзходство на терена. Дръпнаха с голяма разлика, а Каменова с чудесна блокада оформи победното 25:17.

За най-полезна състезателка на мача (MVP) бе обявена разпределителката и капитанка на Марица Лора Китипова. Огромен принос за успеха имаше и феноменалната игра в защита на Жана Тодорова. Най-резултатна в срещата стана Даря Столярова с 19 точки за Динамо. Александра Миланова бе най-полезна за победителките от Марица с 18 точки, следвана от Кремена Каменова със 17. При официалния си дебют за Марица пък Христина Вучкова впечатли с 5 точкови блокади и общо 10 точки.

ДИНАМО (МОСКВА, РУСИЯ) - МАРИЦА (ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ) 1:3 (23:25, 25:18, 23:25, 17:25)

ДИНАМО: Лорън Карлини 1, Даря Столярова 19, Хелена Хавелкова 16, Яна Шчербан 10, Екатерина Ефимова 3, Яна Манзюк 9 - Екатерина Раевская-либеро (Виктория Чаплина, Марина Бабешина 1, Ирина Фетисова 2, Наталия Кроткова 13, Даря Талишева-либеро)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР СУКОМЕЛ

МАРИЦА: Лора Китипова 5, Емилия Димитрова 11, Александра Миланова 18, Кремена Каменова 17, Дженифър Крос 7, Христина Вучкова 10 - Жана Тодорова-либеро (Виктория Григорова, Десислава Николова, Силвия Андреева, Мирела Шахпазова)

Старши треньор: ИВАН ПЕТКОВ.

