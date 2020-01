Тенис Свитолина и Путинцева преодоляха втория кръг 23 януари 2020 | 16:53 - Обновена 0



копирано



"She does the business."@ElinaSvitolina def. Lauren Davis 6-2 7-6(6) to progress to the third round at #AO2020.#AusOpen pic.twitter.com/LzvQf0oT2Q — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2020 Поставената под номер 5 в схемата Свитолина се класира за третия кръг за шести път в последните седем сезона, след като се справи с Дейвис с 6:2, 7:6 (6). Украинката нямаше особени затруднения при спечелването на първия сет, но във втория трябваше да прави обрат, тъй като изоставаше с 3:. В тайбрека четвъртфиналистката от последните две издания на турнира допусна изравняване, макар че водеше с два минипробива, но в крайна сметка успя да измъкне сета след 8:6 точки. Следващата съперничка на Свитолина е бившата водачка в световната ранглиста Гарбинье Мугуруса (Испания). What a win for @PutintsevaYulia



The World No.38 upsets our 2019 semifinalist Danielle Collins, 6-4 2-6 7-5 to advance to the third round at #AO2020.#AusOpen pic.twitter.com/2vjm2Xvlkm — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2020 Казахстанката Юлия Путинцева и украинката Елина Свитолина взеха последните две квоти за третия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис. Двете успяха да се справят със съпротивата на американките Даниел Колинс и Лорън Дейвис. Путинцева изравни най-доброто си класиране в Мелбърн след успех с 6:4, 2:6, 7:5 над 26-ата в схемата Колинс, която миналата година достигна до полуфиналите. Етническата рускиня затвори срещата след 2 часа и 38 минути игра и макар да пропусна един мачбол в 10-ия гейм на третия сет, в 12-ия успя да направи пробив, с който да спечели срещата. В следващия кръг Путинцева ще има нов тежък съперник в лицето на поставената под номер 4 в схемата Симона Халеп от Румъния. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 65

1