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Тенис

Australian Open, ден четвърти, резултати

23 януари 2020 | 16:35
Australian Open, ден четвърти, резултати
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Срещи от втория кръг в мъжката схема на Откритото първенство на Австралия по тенис:

1-Рафаел Надал (Испания) - Федерико Делбонис (Аржентина) - 6:3, 7:6 (4), 6:1
4-Данийл Медведев (Русия) - Педро Мартинес (Испания) - 7:5, 6:1, 6:3
5-Доминик Тийм (Австрия) - Алекс Болт (Австралия) - 6:2, 5:7, 6:7 (5), 6:1, 6:2
7-Александър Зверев (Германия) - Егор Герасимов (Беларус) - 7:6 (5), 6:4, 7:5
27-Пабло Кареньо Буста (Испания) - Петер Гойовчик (Германия) - 6:4, 6:1, 1:6, 6:4
23-Ник Кирьос (Австралия) - Жил Симон (Франция) - 6:2, 6:4, 4:6, 7:5
10-Гаел Монфис (Франция) - Иво Карлович (Хърватия) - 4:6, 7:6 (8), 6:4, 7:5
15-Стан Вавринка (Швейцария) - Андреас Сепи (Италия) - 4:6, 7:5, 6:3, 3:6, 6:4
16-Карен Хачанов (Русия) - Микаел Имер (Швеция) - 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (8)
29-Тейлър Фриц (САЩ) - Кевин Андерсън (ЮАР) - 4:6, 6:7 (5), 7:6 (4), 6:2, 6:2
19-Джон Иснър (САЩ) - Алехандро Табило (Чили) - 6:4, 6:3, 6:3
11-Давид Гофен (Белгия) - Пиер-Юг Ербер (Франция) - 6:1, 6:4, 4:6, 1:6, 6:3
17-Андрей Рубльов (Русия) - Юичи Сугита (Япония) - 6:2, 6:3, 7:6 (5)
Фернандо Вердаско (Испания) - 26-Николоз Басилашвили (Грузия) - 4:6, 7:6 (5), 6:4, 6:4

Резултати от мачовете от втория кръг при жените на Откритото първенство на Австралия по тенис:

2-Каролина Плишкова (Чехия) - Лаура Зийгемунд (Германия) - 6:3, 6:3
4-Симона Халеп (Румъния) - Хариет Дарт (Великобритания) - 6:2, 6:4
5-Елина Свитолина (Украйна) - Лорън Дейвис (САЩ) - 6:2, 7:6 (6)
6-Белинда Бенчич (Швейцария) - Альона Остапенко (Латвия) - 7:5, 7:5
9-Кики Бертенс (Нидерландия) - Арина Родионова (Австралия) - 6:3, 7:5
16-Елизе Мертенс (Белгия) - Хедър Уотсън (Великобритания) - 6:3, 6:0
17-Анжелик Кербер (Германия) - Присила Хон (Австралия) - 6:3, 6:2
19-Донна Векич (Хърватия) - Ализе Корне (Франция) - 6:4, 6:2
Кетрин Белис (САЩ) - 20-Каролина Мухова (Чехия) - 6:4, 6:4
Юлия Путинцева (Казахстан) - 26-Даниел Колинс (САЩ) - 6:4, 2:6, 7:5
28-Анет Контавейт (Естония) - Сара Сорибес Тормо (Испания) - 6:2, 4:6, 6:1
30-Анастасия Павлюченкова (Русия) - Тейлър Таунсенд (САЩ) - 7:5, 7:6 (1)
Гарбинье Мугуруса (Испания) - Айла Томлянович (Австралия) - 6:3, 3:6, 6:3
Камила Джорджи (Италия) - Светлана Кузнецова (Русия) - 6:3, 6:1
Ига Свьонтек (Полша) - Карла Суарес Наваро (Испания) - 6:3, 7:5
Зарина Дияс (Казахстан) - Анна Блинкова (Русия) - 4:6, 6:3, 6:4.
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                  САЩ към наследника на Солеймани: Искаш ли неговата съдба?
                
                
                  САЩ към наследника на Солеймани: Искаш ли неговата съдба?

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
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                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
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                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
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                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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