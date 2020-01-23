Australian Open, ден четвърти, резултати

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Тенис
Срещи от втория кръг в мъжката схема на Откритото първенство на Австралия по тенис:
1-Рафаел Надал (Испания) - Федерико Делбонис (Аржентина) - 6:3, 7:6 (4), 6:1
4-Данийл Медведев (Русия) - Педро Мартинес (Испания) - 7:5, 6:1, 6:3
5-Доминик Тийм (Австрия) - Алекс Болт (Австралия) - 6:2, 5:7, 6:7 (5), 6:1, 6:2
7-Александър Зверев (Германия) - Егор Герасимов (Беларус) - 7:6 (5), 6:4, 7:5
27-Пабло Кареньо Буста (Испания) - Петер Гойовчик (Германия) - 6:4, 6:1, 1:6, 6:4
23-Ник Кирьос (Австралия) - Жил Симон (Франция) - 6:2, 6:4, 4:6, 7:5
10-Гаел Монфис (Франция) - Иво Карлович (Хърватия) - 4:6, 7:6 (8), 6:4, 7:5
15-Стан Вавринка (Швейцария) - Андреас Сепи (Италия) - 4:6, 7:5, 6:3, 3:6, 6:4
16-Карен Хачанов (Русия) - Микаел Имер (Швеция) - 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (8)
29-Тейлър Фриц (САЩ) - Кевин Андерсън (ЮАР) - 4:6, 6:7 (5), 7:6 (4), 6:2, 6:2
19-Джон Иснър (САЩ) - Алехандро Табило (Чили) - 6:4, 6:3, 6:3
11-Давид Гофен (Белгия) - Пиер-Юг Ербер (Франция) - 6:1, 6:4, 4:6, 1:6, 6:3
17-Андрей Рубльов (Русия) - Юичи Сугита (Япония) - 6:2, 6:3, 7:6 (5)
Фернандо Вердаско (Испания) - 26-Николоз Басилашвили (Грузия) - 4:6, 7:6 (5), 6:4, 6:4
Резултати от мачовете от втория кръг при жените на Откритото първенство на Австралия по тенис:
2-Каролина Плишкова (Чехия) - Лаура Зийгемунд (Германия) - 6:3, 6:3
4-Симона Халеп (Румъния) - Хариет Дарт (Великобритания) - 6:2, 6:4
5-Елина Свитолина (Украйна) - Лорън Дейвис (САЩ) - 6:2, 7:6 (6)
6-Белинда Бенчич (Швейцария) - Альона Остапенко (Латвия) - 7:5, 7:5
9-Кики Бертенс (Нидерландия) - Арина Родионова (Австралия) - 6:3, 7:5
16-Елизе Мертенс (Белгия) - Хедър Уотсън (Великобритания) - 6:3, 6:0
17-Анжелик Кербер (Германия) - Присила Хон (Австралия) - 6:3, 6:2
19-Донна Векич (Хърватия) - Ализе Корне (Франция) - 6:4, 6:2
Кетрин Белис (САЩ) - 20-Каролина Мухова (Чехия) - 6:4, 6:4
Юлия Путинцева (Казахстан) - 26-Даниел Колинс (САЩ) - 6:4, 2:6, 7:5
28-Анет Контавейт (Естония) - Сара Сорибес Тормо (Испания) - 6:2, 4:6, 6:1
30-Анастасия Павлюченкова (Русия) - Тейлър Таунсенд (САЩ) - 7:5, 7:6 (1)
Гарбинье Мугуруса (Испания) - Айла Томлянович (Австралия) - 6:3, 3:6, 6:3
Камила Джорджи (Италия) - Светлана Кузнецова (Русия) - 6:3, 6:1
Ига Свьонтек (Полша) - Карла Суарес Наваро (Испания) - 6:3, 7:5
Зарина Дияс (Казахстан) - Анна Блинкова (Русия) - 4:6, 6:3, 6:4.
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