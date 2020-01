Тенис Петсетови трилъри в Мелбърн, Вавринка и Хачанов се промъкнаха в третия кръг 23 януари 2020 | 15:48 - Обновена 0



копирано



4: 35 @karenkhachanov survives Mikael Ymer 6-2 2-6 6-4 3-6 7-6(8) to reach the third round for the second consecutive year at the #AusOpen.



Up next: @NickKyrgios #AO2020 pic.twitter.com/FqiFlqZB6x — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2020 В решаващия пети сет Хачанов имаше преднина от 4:2 и 5:3. Вместо да затвори мача обаче Хачанов допусна моментен срив и изведнъж съперникът му се озова в ролята на сервиращ за победата при 6:5. Последва нов пробив и всичко трябваше да се реши в дългия тайбрек до 10 точки. В него зрителите видяха общо 9 минипробива и куп обрати. Руснакът взе първите две точки, а малко по-късно водеше с 4:2 и 5:3. Имер обърна резултата до 8:6 и бе съвсем близо до победата, но Хачанов се пребори за 4 поредни точки и сложи край на трилъра след 4 часа и 34 минути игра.

Game on @stanwawrinka returns serve against Andreas Seppi to level things up on Margaret Court Arena. The fifteenth seed takes it 7-5.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/9n4y8f6hFT — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2020 Американецът Тейлър Фриц пък направи впечатляващ обрат от 0:2 сета, за да победи бившия финалист на US Open и “Уимбълдън” Кевин Андерсън (ЮАР) с 4:6, 6:7 (5), 7:6 (4), 6:2, 6:2 в двубой, който продължи близо три часа и половина. В третия кръг поставеният под №29 Фриц ще играе срещу №5 в схемата Доминик Тийм (Австрия).



Петсетова победа постигна днес и носителят на 3 титли от “Големия шлем” Стан Вавринка. Ветеранът от Швейцария надделя над друг опитен играч - италианеца Андреас Сепи, с 4:6, 7:5, 6:3, 3:6, 6:4. Срещата продължи 3 часа и 38 минута, като 15-ият поставен Вавринка заби 19 аса, а в третия кръг ще играе с американеца Джон Иснър (№19). Приключиха всички мачове от днешната програма при мъжете на Australian Open. Стана ясен и съперникът на Ник Кирьос в третия кръг. Това е поставеният под №16 руснак Карен Хачанов, който оцеля в епична петсетова битка с шведа Микаел Имер - 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10-8).В решаващия пети сет Хачанов имаше преднина от 4:2 и 5:3. Вместо да затвори мача обаче Хачанов допусна моментен срив и изведнъж съперникът му се озова в ролята на сервиращ за победата при 6:5. Последва нов пробив и всичко трябваше да се реши в дългия тайбрек до 10 точки. В него зрителите видяха общо 9 минипробива и куп обрати. Руснакът взе първите две точки, а малко по-късно водеше с 4:2 и 5:3. Имер обърна резултата до 8:6 и бе съвсем близо до победата, но Хачанов се пребори за 4 поредни точки и сложи край на трилъра след 4 часа и 34 минути игра.Американецът Тейлър Фриц пък направи впечатляващ обрат от 0:2 сета, за да победи бившия финалист на US Open и “Уимбълдън” Кевин Андерсън (ЮАР) с 4:6, 6:7 (5), 7:6 (4), 6:2, 6:2 в двубой, който продължи близо три часа и половина. В третия кръг поставеният под №29 Фриц ще играе срещу №5 в схемата Доминик Тийм (Австрия).Петсетова победа постигна днес и носителят на 3 титли от “Големия шлем” Стан Вавринка. Ветеранът от Швейцария надделя над друг опитен играч - италианеца Андреас Сепи, с 4:6, 7:5, 6:3, 3:6, 6:4. Срещата продължи 3 часа и 38 минута, като 15-ият поставен Вавринка заби 19 аса, а в третия кръг ще играе с американеца Джон Иснър (№19).

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 214

1