Защитник на Реал Мадрид: Трябва да сме подготвени, в случай че Мбапе иска да дойде

Бранителят на Реал Мадрид Начо Фернандес коментира възможността нападателят на Пари Сен Жермен Килиан Мбапе да заиграе на “ Сантиаго Бернабеу ”.

Запитан за “намигванията” на Мбапе към мадридчани, защитникът отговори: “Мбапе е топ футболист от световна класа. Не обичам да говоря за играчи от чужди отбори, но ако той ни “намигва”, трябва да сме подготвени, в случай че той иска да дойде при нас”.

"If he's sending us signs, we have to be alert to receiving them"



Nacho was asked about Mbappe



And he came back with an interesting answer



