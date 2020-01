Тенис Надал пропусна куп възможности за пробив, но си свърши работата срещу аржентинец 23 януари 2020 | 15:10 - Обновена 0



Световният №1 Рафаел Надал не загуби сет и във втория си мач на тазгодишното Открито първенство на Австралия. 33-годишният испанец, шампион в Мелбърн през 2009 година и финалист през миналия сезон, надигра с 6:3, 7:6 (4), 6:1 аржентинеца Федерико Делбонис в сблъсък между двама левичари. Делбонис се бореше с всички сили, но не успя да се пребори дори за една точка за пробив. Надал пропусна 6 брейкпойнта още в първото подаване на съперника си в мача, но пробивът не закъсня. В четвъртия гейм левичарят от Манакор проби за 3:1 и рано установи контрол върху развоя на срещата. Пробивът се оказа единствен в първата част, но се оказа напълно достатъчен за спечелването й от страна на испанеца.

Във втория сет Надал срещна най-сериозен отпор от аржентинеца. В четири от подаванията си в сета Делбонис трябваше да отразява точки за пробив, но аржентинецът все пак се добра до тайбрек, в който отсътпи с 4:7, след като допусна само един минипробив. Two sets to the good @RafaelNadal finds a way to take the second set 7-6(4) against Delbonis.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/3NhpMZzHwL — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2020 Третият сет бе по-скоро протоколен и след 2 часа и половина игра Рафа си гарантира място в третия кръг. Надал записа 8 аса днес - точно колкото двойни грешки допусна Делбонис. Надал направи 33 уинъра и 29 непредизвикани грешки.



За място на 1/8-финалите носителят на 19 титли от “Големия шлем” ще спори със сънародника си Пабло Кареньо Буста. Поставеният под №27 Кареньо Буста се наложи над германския квалификант Петер Гойовчик с 6:4, 6:1, 1:6, 6:4. ** ballkid moment, narrated by @RafaelNadal



#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/tElLurAnQ1 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2020 По време на мача имаше инцидент с малко момиче, подаващо топките. Надал неволно удари с топка в главата детето, а после му се извини с целувка по бузата.

