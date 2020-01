НБА Уилямсън и цифрите: Зайън започна с рекордите още в дебюта си 23 януари 2020 | 15:05 0



22 PTS

4/4 3PT

8/11 FG

17-straight points in a span of 3:29 in 4th QTR



Welcome to the @NBA, @Zionwilliamson! pic.twitter.com/s8lRjpUzVH — NBA on TNT (@NBAonTNT) January 23, 2020

198-сантиметровият тийнейджър отбеляза 22 точки за 18:18 игрови минути, а това бе едно от многото статистически постижения, които американските анализатори изтъкнаха в дебюта на Зайън.

Zion Williamson is the 1st player in NBA history to go 4-4 (or better) on threes in his NBA debut (via @EliasSports).



His 22 points are the most in a player's debut in @PelicansNBA history, passing Anthony Davis. pic.twitter.com/FoVIfNe7hS — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 23, 2020

19-годишният талант завърши с 4/4 от тройката, след като в колежанската си кариера в Дюк не бе вкарвал повече от 3 тройки в един мач. Уилямсън наниза четирите си успешни шута от дистанция в рамките на едва 2:34 минути и е първият баскетболист в историята на НБА, който вкарва 4/4 в първата си среща на най-високо ниво.

Zion Williamson has hit twice as many threes in a three-minute span (4) than Ben Simmons has this entire season (2). pic.twitter.com/ukGRvWP0U4 — StatMuse (@statmuse) January 23, 2020

Седемнадесетте поредни точки, които отбеляза за 3:29 минути в четвъртата част пък изравниха най-резултатната дебютна четвърт в последните 20 години в Лигата. Тежкото крило постави и рекорд по вкарани точки от дебютант в историята на Ню Орлиънс. Досега върховото постижение бе дело на Антъни Дейвис - 21 през 2012 година, а тогава съперник на отбора отново е Сан Антонио.

This is going to be fun @Zionwilliamson pic.twitter.com/VFcpIUdbXz — Complex Sneakers (@ComplexSneakers) January 23, 2020

АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 535

