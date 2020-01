Тухел защити Кавани за отдадеността му към ПСЖ

Наставникът на Пари Сен Жермен Томас Тухел защити нападателя Единсон Кавани от съмненията около отдадеността му към отбора. Уругваецът пропусна последните три мача на тима заради контузия, но междувременно е спряган за трансфер в Атлетико Мадрид

“Кавани не проявява липса на уважение. Казах ви вече - има болки в слабините и затова не успя да вземе участие в този мач. Жалко е, че не можем да разчитаме на Кавани. Ситуацията около него? Няма никакви новини в това отношение”, заяви Тухел след победата с 3:0 над Реймс за Купата на лигата.

Thomas Tuchel on Edinson Cavani: "We do not lack respect for him. It is a shame that he could not be here with us, he did not feel good with his groin. We don't have any updates on his situation." (C+) pic.twitter.com/zF8IfjKxBf