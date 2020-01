Тодибо се похвали със свои изяви срещу Меси

Преотстъпеният в Шалке 04 защитник Жан-Клер Тодибо се похвали, че по време на тренировките си в Барселона е успявал да отнеме топката от суперзвездата на каталунците Лионел Меси

“Научих много от тренировките ми с Меси. Понякога дори му отнемах топката. Ние обаче подхождаме с предпазливост спрямо Меси, защото никой не иска той да се контузи”, сподели Тодибо пред “Билд”.

Todibo reveals what it’s like to come up against Messi in traininghttps://t.co/OYs6mIq3rB