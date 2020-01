Кербер, Халеп и Плишкова вече са в третия кръг в Мелбърн

Относително лесна победа записа и финалистката от 2018 година Симона Халеп. Поставената под №4 румънка се наложи с 6:2, 6:4 над британската квалификантка Хариет Дарт. Халеп водеше с 5:1 в резултата във втория сет, но се поотпусна и се стигна до миниобрат. Дарт съкрати аванса на съперничката си на 4:5 и дори имаше брейкпойнт за 5:5, но в крайна сметка опитната Халеп затвори сета с 6:4, а с това и мача.

Serving her way into round 3@Simona_Halep def. a courageous Harriet Dart 6-2 6-4. How do you rate her #AO2020 chances? #AusOpen pic.twitter.com/3vIZK9gm95