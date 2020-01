Тенис Тийм оцеля след пет сета, Медведев, Зверев и Рубльов също са в третия кръг 23 януари 2020 | 10:47 - Обновена 0



Медведев имаше известни затруднения само в първия сет, в който допусна изравняване до 4:4 от 4:1. След това руснакът направи пробив в последния възможен момент и взе частта със 7:5, а в другите два сета не остави шансове на съперника си. При 5:0 в третия сет Медведев бе принуден да спре мача за кратко заради кръвотечение от носа, а след медицински таймаут продължи и без проблеми довърши започнатото.

No stopping Daniil



The World No.4 dispatches of Qualifier Pedro Martinez, 7-5 6-1 6-3 to advance to the third round for the second time at the #AusOpen.#AO2020 pic.twitter.com/vMpq9asdds — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2020 Напред продължава и поставеният под №5 Доминик Тийм, но австриецът трябваше да се потруди доста повече от Медведев. Тийм надви участващия с “уайлд кард” австралиец Алекс Болт - 6:2, 5:7, 6:7 (5), 6:1, 6:2. Тийм спечели с лекота първия сет с 6:2, но подкрепян от публиката, австралийският левичар, който преди време работи в сферата на строителството, успя да обърне резултата след 7:5, 7:6 (5). Тийм запази самообладание и показа класа в последните два сета, които спечели с 6:1, 6:2. В следващата фаза австриецът ще се изправи срещу южноафриканеца Кевин Андерсън или №29 в схемата Тейлър Фриц (САЩ).



Седмият в схемата Александър Зверев също продължава напред след победа над Егор Герасимов (Беларус) със 7:6 (5), 6:4, 7:5. Германецът взе относително трудно първия сет, а в третия сервираше за победата при 5:3, но допусна пробив. В крайна сметка той затвори мача в три сета след 7:5.

17th seed @AndreyRublev97 is back in the #AusOpen third round!



17th seed @AndreyRublev97 is back in the #AusOpen third round!

He dispatches Sugita 6-2 6-3 7-6(5).#AO2020 pic.twitter.com/ZdCapbTQpW — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2020

