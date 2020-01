Бейзбол Хюстън и Бостън няма да загубят титлите, увери комисионерът 23 януари 2020 | 09:14 - Обновена 0



В първото си интервю, откакто миналата седмица оповести тежките наказания на Астрос за скандала с кражба на сигнали, Манфред заяви пред "Фокс Бизнес", че МЛБ ще се съобрази с "дългата традиция да не се опитваме да променяме това, което вече се е случило".



Лос Анджелис иска от МЛБ две служебни титли за Доджърс

"Мисля, че правилният отговор от наша гледна точка е да бъдем напълно прозрачни по отношение на резултатите от разследването и да оставим нашите фенове да направят собствени заключения", заяви 61-годишният юрист.



На 13 януари Роб Манфред обяви в специален доклад, че по време на целия сезон през 2017 г. Хюстън е използвал нелегално видео техника, за да дешифрира системата от знаци на противниковите питчери и кетчери. Наложените санкции на клуба включваха максималната глоба от $5 млн., лишаване от право на избор в първите два кръга на драфта през 2020 и 2021 г. и едногодишна забрана за работа на генералния мениджър Джеф Лъноу и мениджъра Ей Джей Хинч.



Rob Manfred says MLB won’t strip the Astros or Red Sox of their World Series titles https://t.co/2q7manAZZq — Sports Illustrated (@SInow) January 22, 2020

Впоследствие Лъноу и Хинч бяха уволнени от тима, а съдбата им светкавично последваха мениджърите на Бостън – Алекс Кора, и на Ню Йорк Метс – Карлос Белтран. Причината е, че двамата бяха посочени поименно в доклада на Манфред като главни координатори в измамната схема на "астронавтите" (по онова време Кора беше коуч на скамейката в отбора, а Белтран играеше последния си сезон във Висшата лига). Благодарение на Кора в момента "червените чорапи" също са обект на разследване по подозрение за кражба на сигнали през 2018 г.



"Още не сме приключили разследването на Ред Сокс – коментира Манфред по повод искането от Лос Анджелис за отнемане на титлите. – Така че е малко трудно да вземем трофея от някого, за когото не е доказано, че е направил нещо нередно. Не знаем какъв ще бъде резултатът от това разследване."



В допълнение комисионерът подчерта, че независимо от скандала е "абсолютно неясно дали Лос Анджелис Доджърс щеше да стане шампион".



MLB Commissioner Rob Manfred on the subject of stripping the titles from the #Astros and #RedSox: "I think there’s a long tradition in baseball of not trying to change what happened." https://t.co/06G43hWVaT — Dodgers-LowDown (@DodgersLowDown) January 22, 2020

