Солскяер посочи причината за проваления трансфер на Холанд в Юнайтед

“Важно е да бъдем разумни. Има и други неща, които да се вземат предвид при подписването с играчи. Тях трябва да държиш под контрол. Не можеш да позволяваш на агентите да поемат контрола, като им даваш откупни клаузи и подобни неща. Те се опитват да ги уредят, но за мен най-важното е да имам контрола”, заяви Солскяер.

Mino Raiola was the reason why Man Utd failed to sign Erling Haaland https://t.co/d7fk52OsXa