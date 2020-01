Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) с 10-а победа в Русия

View this post on Instagram

«Мы не позволили сопернику сыграть по-другому» Главный тренер и доигровщик «Локомотива» прокомментировали победу над командой из Нижневартовска в рамках тринадцатого тура Чемпионата России. Пламен Константинов: Сегодня в первой партии было «оne man show» («шоу одного человека» - прим). Марко Ивович на подаче дважды выдал серии и, практически, решил исход партии. За счет подачи многое решилось в этом матче. Мы не дали «Самотлору» наладить свою игру, держать съем. Честно, ожидали большего от соперника. Все-таки, «Самотлор» можно назвать домашней командой. Дома они играют лучше и мы знаем, что им удавалось отбирать очки у сильных соперников. Думаю, что сегодня мы им не позволили сыграть по-другому. Сергей Савин: В концовке в третьей партии нашему тренеру пришлось тайм-аут брать, когда «Самотлор» начал цепляться за игру. А в первых двух сетах было проще. Просто у нас все получалось, а у соперника напротив, было много сбоев в игре. За счет качества компонентов «подача-прием» мы выиграли. Подробности вчерашнего матча ищите на нашем официальном сайте!

A post shared by ВК «Локомотив-Новосибирск» (@lokovolley.ru) on Jan 22, 2020 at 1:03am PST