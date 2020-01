Агентът на Бейл: Защо един от най-добрите играчи в света би се съгласил на наем?

Агентът на крилото на Реал Мадрид Гарет Бейл - Джонатан Барнет, отрече информациите, че уелсецът ще се завърне в Тотнъм като преотстъпен до края на сезона след тежката контузия на голмайстора на “шпорите” Хари Кейн

“Тази вечер той ще играе за Реал Мадрид, като също така остават още две години и половина от договора му с клуба. Той е добре, ще остане там и всичко ще бъде наред. Той е сред най-добрите играчи на Земята. Защо един от най-добрите играчи на Земята би отишъл някъде под наем? Това е смешно. Винаги съм го твърдял, никога не съм си променял мнението. Нещата могат да се променят, но наемите са глупави, а и без това няма много клубове, които могат да си го позволят. Той е щастлив и дано да успее да спечели още няколко трофея с Реал Мадрид”, заяви Барнет пред “Скай Спортс”.

Gareth Bale's agent, Jonathan Barnett:



“He’s one of the best players on earth, why would he go somewhere on loan? That’s ridiculous." pic.twitter.com/VstjJmfJgd