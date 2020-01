Футболна съпруга: Любовта на Роналдо и Джорджина е цирк

View this post on Instagram

Привет Дубай Со второй попытки прилетела Сегодня , конечно , денёк Почувствовала себя этим чудаком , что в аэропорту жил Мы приехали в отель в 9 утра , а в 14 только заселили немного бомжевали В туалете мылись , на пляже спали Но так как я без ребёнка , то норм Уже наслаждаюсь видом с 27 этажа Всем хорошего дня , а мне отдыха

