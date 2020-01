Бокс Антъни Джошуа продължава да не казва с кой ще се бие (видео) 22 януари 2020 | 15:00 - Обновена 0



Световният шампион в тежката категория и носител на четири пояса (WBA, WBO, IBO и IBF) Антъни Джошуа продължава да увърта дали и кога ще се бие срещу Кубрат Пулев. Българският боксьор е официален претендент за титлата на Международната боксова федерация и настоява за мач срещу британеца. За такава среща се заговори за месец май в Истанбул. Джошуа даде официално изявление късно снощи, в което засегна и този въпрос. Попитан срещу кого ще се бие – Пулев и Усик, Джошуа направи поредното си словестно овъртане: Anthony Joshua makes first public appearance of new year at intimate VIP fan event https://t.co/MmeXepB5tH pic.twitter.com/3TRUE6Ux8a — Boxing News Results (@boxing_results) January 22, 2020 „С този, срещу когото не се бия, ще се бия в крайна сметка. В дивизията в тежка категория всеки е добре дошъл да предизвиква, така че, дори и да не се случи от първия път, един от тях (б.р. – Пулев и Усик) ще се бие с мен в бъдеще. Така или иначе, ще се бием“, в доста уклончив вид даде обещание шампионът. В интервюто си Джошуа обърна специално внимание на Усик, като отправи сериозни похвали към украинския боксьор. „Той е най-добрият боксьор в полутежка категория, който изобщо някога сме виждали! След като мина при най-тежките, аз също искам да се състезавам с него. Хората казват „но той е полутежка категория“…, вижте обаче какво направи Ивендър Холифийлд – феноменален боец! Кой казва, че Усик не може да продължи да прави страхотни неща и в горната категория. Но преди да видим мач между нас двамата, той трябва да премине през някои от големите момчета в дивизията. След това аз ще бъда първият, който ще го предизвика“, допълни британецът. Джошуа направи и друг завой, като изведнъж започна да настоява за мач срещу Дионтей Уайлдър, който притежава пояса в WBC. За американеца предстои очакван с огромен интерес реванш срешу Тайсън Фюри на 22-ри февруари в Лас Вегас. Anthony Joshua on Usyk/Pulev talks, Ruiz rematch, Wilder vs Fury 2 & more https://t.co/SP3VrOxqm9 pic.twitter.com/tXy8dklSrv — Boxing-Videos.com (@boxingvideoscom) January 21, 2020 „Всеки иска Уайлдър да спечели срещу Фюри, защото битка с мен е това, което всеки иска да види. Уайлдър има страхотна дясна ръка, а аз имам страхотна лява ръка. Ще бъде страхотен боксов мач“, разсъждава 30-годишният Джошуа. Той обаче би подкрепил Фюри… Наскоро Джошуа изненадващо предложи на Фюри да му бъде спаринг партньор в подготовката за двубоя с Уайлдър. Антъни изтъкна интересна причина, заради която иска Фюри да победи. „Аз ще подкрепя Фюри, защото представете си каква възможност ще бъде за британските деца да гледат сблъсък за абсолютната световна титла на местно ниво. Бих искал този мач да е тук, във Великобритания“, посочи Джошуа. boec.bg #AnthonyJoshua vs. #KubratPulev close to being done https://t.co/YKT1OZjzck — Boxing News 24 (@boxingnews24) January 21, 2020

