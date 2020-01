Тенис Федерер помете сърбин, следва мач с коварен съперник 22 януари 2020 | 14:11 - Обновена 0



21 / 21@rogerfederer maintains his peRFect record of having always reached the third round at the #AusOpen, def. Filip Krajinovic 6-1 6-4 6-1.#AO2020 pic.twitter.com/852qUhDFUr — #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2020 Федерер, който е носител на рекордните 20 титли от “Големия шлем”, записа 42 печеливши удара в мача. В третия кръг швейцарецът ще играе срещу представителя на домакините Джон Милман. Австралиецът надигра поляка Хуберт Хуркач (№31 в схемата) с 6:4, 7:5, 6:3. Швейцарецът има 2 победи от 3 мача срещу Милман, но претърпя сензационно поражение от австралиеца на US Open през 2018 година.

In a rematch of the 4R at the 2018 #USOpen, @rogerfederer will meet Aussie @johnhmillman in the third round at #AO2020.



Here's what the World No.3 had to say #AusOpen pic.twitter.com/gUjMvKU1cB — #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2020 Федерер вече има 41 победи и 0 поражения в първите два кръга на Australian Open в кариерата си и записа днес победа №99 в Мелбърн, при общо 14 загуби. 38-годишният швейцарец е първият тенисист със 100 или повече победи в някой от турнирите от “Големия шлем”. Той има 101 успеха на “Уимбълдън”. Шесткратният шампион Роджър Федерер (Швейцария) се класира за третия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис. Поставеният под номер 3 в схемата швейцарец постигна лесна победа срещу сърбина Филип Крайнович с 6:1, 6:4, 6:1 за 92 минути. 38-годишният Федерер направи по два пробива в първите два сета и три в третата част, за да стигне до успеха. Крайнович поиска медицинско прекъсването заради травма на дясната ръка при 2:1 в третия сет, след което загуби четири поредни гейма.Федерер, който е носител на рекордните 20 титли от “Големия шлем”, записа 42 печеливши удара в мача. В третия кръг швейцарецът ще играе срещу представителя на домакините Джон Милман. Австралиецът надигра поляка Хуберт Хуркач (№31 в схемата) с 6:4, 7:5, 6:3. Швейцарецът има 2 победи от 3 мача срещу Милман, но претърпя сензационно поражение от австралиеца на US Open през 2018 година.Федерер вече има 41 победи и 0 поражения в първите два кръга на Australian Open в кариерата си и записа днес победа №99 в Мелбърн, при общо 14 загуби. 38-годишният швейцарец е първият тенисист със 100 или повече победи в някой от турнирите от “Големия шлем”. Той има 101 успеха на “Уимбълдън”.

