Wings For Life World Run 2020 се задава на 3 май

Чрез едноименното приложение всеки може да се включи, независимо от локацията на която се намира, всички бягаме заедно в един и същи ден и час. Първите 200 участници от България, които се включат в инициативата ще получат безплатна тениска от 4F, независимо дали са направили свое организирано бягане, или са се включили към вече съществуващо на територията на България.







Бягането е благотворително, като събраните средства се използват за изследвания в сферата на гръбначните увреждания. През последните месеци беше регистриран значителен напредък в търсенето на лечение за тях, благодарение на средствата, дарени в предходните години. Трима души направиха първите си стъпки, години след като различни инциденти са ги оставили неподвижни, като фондация Wings for Life продължава да подкрепя тази проекти и през 2020 г. Повече за проектите, може да намерите на Повече информация за всичко, свързано с Wings For Life България, намерете на официалната фейсбук страница на събитието Бягането е благотворително, като събраните средства се използват за изследвания в сферата на гръбначните увреждания. През последните месеци беше регистриран значителен напредък в търсенето на лечение за тях, благодарение на средствата, дарени в предходните години. Трима души направиха първите си стъпки, години след като различни инциденти са ги оставили неподвижни, като фондация Wings for Life продължава да подкрепя тази проекти и през 2020 г. Повече за проектите, може да намерите на официалната страница на фондацията

Как можете да участвате?



Уникалният формат на Wings for Life World Run позволява да се включите в каузата по няколко начина:

- Участие в някое от официалните бягания Flagship Run, организирани на рaзлични локации по целия свят. - Участие или създаване на организирано App Run бягане на избрано от вас място. Научете повече за това как да създадете



- В България вече 3 години се правят ап рънове в Сливен, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, В. Търново и разбира се София. - Самостоятелно бягане с включено приложение на избрано от вас място.

- Миналогодишният победител в самостоятелните бягания по света е българин!



Как да се регистрирате?



За да се присъединят към инициативата, желаещите трябва да изтеглят на телефона си приложението Wings for Life World Run. То е достъпно за и Android, и за iOS. С регистрацията си, те даряват минимална такса от 8 евро, но могат да подкрепят кампанията и с по-висока сума. Всеки, който желае да допринесе за каузата, но няма възможност да бяга, може да подкрепи кампанията на свой приятел с парична сума или да направи дарение на сайта на Wings for Life



