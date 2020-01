Тенис Серина е за 19-и път от 20 участия в третия кръг на Откритото първенство на Австралия 22 януари 2020 | 12:31 0



Уилямс направи два пробива по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част играта бе равностойна до 3:3, след което американката взе два пъти подаването на съперничката си и приключи двубоя.

Watch out, history.



Serena. Williams. Is. Back.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/4iVMJ1qfV5 — #AusOpen (@AustralianOpen) 20 януари 2020 г. В третия кръг носителката на 23 титли от Големия шлем Серина Уилямс ще играе срещу китайката Цян Ван, която елиминира Фиона Феро (Франция) с 6:1, 6:2. Серина Уилямс достига за 19 път до тази фаза при 20-е си участия в първия турнир от Големия шлем.

"She just cares about play-doh, and that's it, really ... I try to tell her I'm somebody, you know."



Seems like @OlympiaOhanian isn't too worried about her mother's career @serenawilliams | #AusOpenpic.twitter.com/XEvdsW4wT0 — USTA (@usta) 20 януари 2020 г. Номер 18 в схемата Алисън Риск (САЩ) също продължава напред след успех над Чжу Лин (Китай) с 6:3, 6:1, а 29-ата поставена Елена Рибакина (Казахстан) победи Греет Минен (Белгия) с 6:3, 6:4.

