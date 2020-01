Бейзбол Лари Уокър хвана последния влак за Залата на славата, Джитър пристигна с първия 22 януари 2020 | 11:32 0



Легендарният шортстоп не успя да се повтори постижението на своя съотборник при "янките" Мариано Ривера, който през 2019 г. създаде прецедент, събирайки подкрепа от 100% от участниците във вота. Все пак резултатът му от 99,7% е вторият най-висок, надхвърлящ предишния рекорд на Кен Грифи-младши от 99,3% през 2016 г.



The Captain takes Cooperstown! Read more about Derek Jeter's incredible career on his official #HOF2020 page: https://t.co/LAK2PAlQK0 — National Baseball Hall of Fame and Museum (@baseballhall) January 21, 2020

"Всички ми повтаряха, че изборът ми е гарантиран – призна 45-годишният Джитър. – Аз обаче не разчитах на това. Денят ми въобще не беше спокоен. Имаше много напрежение. Бях нервен, мотаех се наоколо. Чакането на телефонно обаждане е нещо извън твоя контрол."



Заедно с него във Випуск 2020 беше избран легендата на Колорадо Рокис Лари Уокър. Канадецът премина необходимата граница от 75% при последното си, десето включване в листата, събирайки 304 гласа (76,6%).



From the hockey rink to the Hall! Learn more about Larry Walker's #HOF2020 journey on his Hall of Fame page: https://t.co/I9om8eKCDK — National Baseball Hall of Fame and Museum (@baseballhall) January 21, 2020

53-годишният бивш аутфилдер разказа, че вече се е бил примирил, че дълго чаканото обаждане няма да дойде никога. "Държах телефона в ръка по времето, когато знаех, че евентуално ще звъннат. Само че този момент дойде и отмина. Но после, две минути по-късно, той наистина звънна. Казах си: "О, господи!" И ето че наистина се случи."



Джитър и Уокър ще бъдат въведени в Залата на славата на тържествена церемония на 26 юли заедно с двамата избраници на комисията "Модерна епоха", излъчени още в началото на декември. Това са приетият посмъртно първи изпълнителен директор на асоциацията на професионалните играчи (MLBPA) Марвин Милър и бившият кетчер на Сейнт Луис Кардиналс Тед Симънс.



