Нант ще почете паметта на Емилиано Сала със специални фланелки

As if it were yesterday, but already a year.



Emiliano Sala remains in our hearts for eternity pic.twitter.com/s898A8zX1r — Ligue1 English (@Ligue1_ENG) January 21, 2020 Френският клуб Нант ще отдаде почит на покойния аржентински играч Емилиано Сала по време на неделния мач от Лига1 срещу Бордо. Футболистите на Нант ще носят специални фланелки в синьо и бяло. От френския отбор, който традиционно играе в жълто и зелено, заявиха, че възпоменателната фланелка се предлага за продажба. Всички печалби ще бъдат разпределени между тренировъчните клубове на Сала в Аржентина. "Тъй като Сала мечтаеше да облече екипа на Аржентина, играчите на Нант ще оставят обичайната си фланелка в жълто и зелено и ще сложат такава в цветовете на Аржентина - бяло и синьо", се казва в изявление на Нант. Сала загина преди една година в самолетна катастрофа. Аржентинецът беше на борда на малък частен самолет, който на 21 януари 2019 година изчезна от радарите в района на Ламанша, където е имало наличие на изключително силни ветрове. Тялото на Сала беше открито след останките две седмици след катастрофата.

Shirt Alert: One year on from the tragic death of Emiliano Sala, Nantes have announced they will change from their usual yellow colours against Bordeaux for blue and white as a tribute to the player



The shirt sales will raise funds for Sala's youth team clubs in Argentina pic.twitter.com/Vz2e9FbUNJ — Classic Football Shirts (@classicshirts) January 21, 2020

От Нант казаха още, че снимка на Сала ще бъде изложена в центъра на стадиона преди началото на мача и в негова памет ще има минута аплодисменти. 1 year ago today, we lost Emiliano Sala to plane crash



This is his last goal, against Olympique Marseille, on 5th December, 2018.



От Нант казаха още, че снимка на Сала ще бъде изложена в центъра на стадиона преди началото на мача и в негова памет ще има минута аплодисменти.



