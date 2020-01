Бокс Само Антарктида и Австралия не напират за домакинство на Пулев - Джошуа 21 януари 2020 | 16:42 0



копирано

Антарктида и Австралия са единствените континенти, които не са изявили желание да домакинстват на дългоочаквания сблъсък между Антъни Джошуа и Кубрат Пулев за световната титла в тежка категория на Международната боксова федерация. Това заяви пред ESPN адвокатът Джо Уърт от Epic Sports, които са партньори на Кобрата и защитават интересите му в преговорите с “Мачруум” на Еди Хърн. Progress being made in negotiations for @anthonyfjoshua vs. @KubratPulev. My story: https://t.co/Mn3eec3taj #boxing @EddieHearn @MatchroomBoxing @frankwarren_tv @trboxing — Dan Rafael (@danrafaelespn) January 21, 2020 “Много сме близо до финализиране на преговорите, според мен. Поискахме удължаване на крайния срок до 31 януари, защото покрай празниците имаше застой, като точно затова от IBF уважиха молбата ни. Големият проблем е да се пресеят офертите от различните дестинации, които изявяват желание да домакинстват на сблъсъка. Те идват от цял свят. Единствените континенти, които не са в играта, доколкото знам, са Антарктида и Австралия”, коментира Уърт пред ESPN. Изданието още съобщава, че приходите от двубоя ще се разпределят 65-35% в полза на шампиона. Авторът на материала Дан Рафаел предполага, че официалният претендент на Световната боксова организация Александър Усик ще проведе втора битка в тежка категория, докато Джошуа изпънява ангажимента си да защити титлата си на IBF.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 2957 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1