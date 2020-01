Макенроу почти разплака Кирьос, подкрепи борбата на Австралия с щетите от пожарите (видео)

Тенис легендата Джон Макенроу ще окаже своята подкрепа за възстановянето на Австралия от щетите, нанесени от огромните пожари в страната в последно време. Американецът обяви, че ще вади от джоба си по 1000 долара за всеки спечелен от Ник Кирьос сет до края на Откритото първенство на Австралия. Ексцентричният Макенроу съобщи за това си решение по време на интервю на корта, което направи с Кирьос след мача на австралиеца от първия кръг на Australian Open днес срещу италианеца Лоренцо Сонего. Кирьос спечели с 6:2, 7:6 (3), 7:6 (1).

"If he's watching this, that was for you little fella."@NickKyrgios dedicates his first round win to countryman @alexdeminaur who is unfortunately missing #AO2020 due to an abdominal injury#AusOpen | x pic.twitter.com/MsiGdkanQ9