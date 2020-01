Медведев и Кирьос преодоляха първия кръг

"We miss you " - @NickKyrgios gives another shout-out to injured Aussie No.1 @alexdeminaur #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/lQuTQ1suVp — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020 Надеждата на Австралия при мъжете Ник Кирьос също продължава напред. Поставеният под №23 Кирьос надигра италианеца Лоренцо Сонего в мач с два тайбрека, в който австралиецът не пропусна да направи атрактивни отигравания. Кирьос спечели с 6:2, 7:6 (3), 7:6 (1) и във втория кръг очаква един измежду ветераните Пабло Куевас (Уругвай) и Жил Симон (Франция). Надеждата на Австралия при мъжете Ник Кирьос също продължава напред. Поставеният под №23 Кирьос надигра италианеца Лоренцо Сонего в мач с два тайбрека, в който австралиецът не пропусна да направи атрактивни отигравания. Кирьос спечели с 6:2, 7:6 (3), 7:6 (1) и във втория кръг очаква един измежду ветераните Пабло Куевас (Уругвай) и Жил Симон (Франция).

Goffin with the goods @David__Goffin keeps his 2020 form going with a clinical 6-4 6-3 6-1 win over Jérémy Chardy.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/5yVaC5xZBM — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020

Поставеният под №11 Давид Гофен (Белгия) пък затвърди добрата си форма в началото на сезона, като разби с 6:4, 6:3, 6:1 французина Жереми Шарди.

Поставеният под №4 Даниил Медведев загуби сет, но не допусна изненада във втория ден на Australian Open. Руснакът спечели мача си от първия кръг срещу американеца Франсис Тиафо с 6:3, 4:6, 6:4, 6:2. Медведев записа 13 аса и 12 двойни грешки в продължилия 2 часа и 36 минути двубой на “Род Лейвър Арина”. Финалистът от US Open направи по 42 уинъра и непредизвикани грешки срещу №50 в световната ранглиста, който миналата година достигна до 1/4-финалите, след като на 1/8-финалите победи Григор Димитров.