Лейкърс и Сиксърс се интересуват от Роуз

MVP Derrick Rose was truly a different breed. One of a kind. pic.twitter.com/uhX4PPCf7r — Hoop Vault (@HoopVauIt) January 18, 2020

Сега Роуз, който и до днес остава най-младият носител на приза за MVP на сезона, продължава силното си представяне, но с екипа на Детройт. Вече на 31-годишна възраст и далеч от сезоните, в които вдигаше феновете на крака с нечовешкия си атлетизъм, той се адаптира отлично и се превърна в основен играч за Пистънс, което е довело до интерес от страна на два отбора, които са претенденти за титлата.

Here is the list of point guards this season averaging at least 18 points and shooting over 50% from the field.



1. Derrick Rose

2. There is no #2. — Keith Black (@Charlottean28) January 19, 2020

Лос Анджелис Лейкърс и Филаделфия следят Роуз, съобщават от Yahoo Sports, обмисляйки възможността да го привлекат преди крайния срок за трансфери в НБА, който този сезон е 6 февруари. Трикратният участник в Мача на звездите има средно по 18.4 точки, 5.8 асистенции и 2.4 борби като средни показатели в 38 мача досега.

Born to hoop @drose dropped 27 PTS & dished 9 AST in Detroit's dub! pic.twitter.com/JA4CcAcffl — NBA TV (@NBATV) January 19, 2020

Избор №1 в Драфта от 2008 година вкарва 20 или повече точки в 9 последователни мача, а от десетта мача на своя отбор в първия месец за годината, само веднъж не успява да стигне до кота "20". Ди Роуз има по 22.8 точки, 5.7 асистенции, 3.1 борби и 0.6 отнети топки в десетте мача през януари до момента, а Пистънс са с актив от 4-6 в този период.



