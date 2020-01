Кой е следващият противник на Григор - Томи Пол?

Младият американски талант Томи Пол застава на пътя на Григор Димитров във втория кръг на Australian Open. Както е известно, срещата им ще се проведе около 5 часа българско време сутринта в сряда, а преди това трябва да се изиграят два женски двубоя.

Томи Пол стигна до този етап за първи път в кариерата си изобщо в турнирите от “Големия шлем”, след като пребори опитния аржентинец Леонардо Майер с 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Досега той имаше три поражения на сметката си в първите кръгове на US Open и “Ролан Гарос”.

A major victory!



Tommy Paul picks up his first career Grand Slam win.#TeamUSATennis | @TommyPaul1 pic.twitter.com/56CZ1aKE34 — USTA (@usta) January 21, 2020

Още на церемонията на жребия в Австралия обаче чуждестранните специалисти подчертаха, че на Пол в САЩ се възлагат големи надежди за бъдещи успехи.

Победата му над Майер не бе очаквана от букмейкърите, но по-запознатите фенове и въпросните известни лица в тениса не са особено изненадани от доброто му представяне. Ключът към успеха му бе солидният начален удар, като иначе той е по-нисък от Григор - 185 см.

Любопитното е, че преди началото на Australian Open на сайта на АТР бе публикуван материал за най-перспективните петима състезатели, които са “звезди” в сериите “Чалънджър” и за които може да се предполага, че ще блеснат по някакъв начин в Мелбърн. От тях единствено следващият опонент на Григор Димитров успя да преодолее първия кръг.

Томи Пол е на 22 години и през 2015-а преминава при професионалистите, а засега не може да се похвали с титла или финал в турнир на АТР, но пък в началото на 2020-а достигна до полуфиналите в Аделаида, преминавайки през квалификациите. Нужно е да се подчертае, че от 2018-а насам той е измъчван от контузии и затова прогресът му е сравнително забавен. В момента се намира на 80-а позиция, а най-доброто му класиране в ранглистата на АТР е 79-о място през миналия октомври.

First career Grand Slam MD win for the talented Tommy Paul.



Playing some good tennis. pic.twitter.com/4iCWfqqTh3 — José Morgado (@josemorgado) January 21, 2020

Може би за първи път той направи сериозно впечатление на широката публика през 2017-а с класирането си на полуфиналите във Вашингтон след победи над Люка Пуй и Жил Мюлер, като дори имаше три мачбола срещу Кей Нишикори, от когото в крайна сметка загуби. Негов треньор е Брад Стайн, който помогна на Джим Къриър да стане номер 1 в света преди години (и да спечели четири титли от “Шлема”), а наскоро наставляваше Кевин Андерсън по пътя му към финал на “Уимбълдън” и изкачване до пето място в световната ранглиста.

First #AusOpen main draw win for Tommy Paul. He's into R2 after taking out Leonardo Mayer 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.



Up next: Tommy v Grigor Dimitrov



: Getty pic.twitter.com/IyBxe5AWOH — Chad (@CCSMOOTH13) January 21, 2020

Самият Стайн разказва, че след US Open 2019 е дал на Пол списък с 11 инструкции за подобрение на играта, а най-любопитното е да спре да изпълнява форхенд-слайс - удар, типичен за скуоша, който обаче не може да бъде оръжие при тенис професионалистите. Треньорът казва, че все още подборът на удари на Пол по време на разигравания има нужда от корекции. По време на турнир 22-годишният американец вече е започнал да прекарва повече време във фитнеса и при физиотерапевт.

Допреди година той изобщо не бе в топ 200 и не можеше да преодолее квалификациите в Мелбърн, но 2019-а се оказа най-силната в кариерата му. От играчите с поне 30 мачове в сериите “Чалънджър” той има най-малко поражения (30-5) и само Рикардас Беранкис може да се похвали с малко по-добро съотношение победи-загуби. Томи Пол спечели и първа титла на клей в Сарасота, впоследствие добави купи от Ню Хейвън и Тибурон. Именно след Ню Хейвън той проби в топ 100 за първи път и изглежда, че през 2020-а целта му ще бъде да се утвърди в елита на тениса.