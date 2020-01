НБА Хардън пропусна 16 пъти от тройката, а ОКС победи в Хюстън 21 януари 2020 | 11:23 0



копирано



Most 3-point misses in a game:



16 — James Harden (tonight)

16 — James Harden (Jan 8 2020)

16 — James Harden (Dec 2019)

16 — James Harden (Oct 2019)

16 — James Harden (Mar 2019)

16 — James Harden (Jan 2019)

16 — Damon Stoudamire (Apr 2005) pic.twitter.com/GWEcXKkWhD — StatMuse (@statmuse) January 21, 2020

Джеймс Хардън вкара 29 точки за Рокетс, но за шести път в кариерата си пропусна цели 16 пъти от тройката - 1/17. Гардът на тексасци дели този антирекорд с Деймън Студамайър, който има 16 пропуска в мач през 2005 година. Everyone spent the day and night bashing James Harden for shooting 1-17. Everyone always has nothing but negative words about this dude.



What does he do? He stays back, still in his jersey and gets shots up. This is success. This is what you want pic.twitter.com/ImnKRQUWuL — Sami Jarjour (@JarjourSami) January 21, 2020 Крис Пол вкара 28 точки и Данило Галинари добави 25 за успеха на Оклахома Сити със 112:107 срещу Хюстън. Пол вкара 27 само през първото полувреме срещу бившия си отбор, за който с "трипъл-дабъл" се отчете Ръсъл Уестбруук. Той завърши с 32 точки, 12 асистенции и 11 борби.Джеймс Хардън вкара 29 точки за Рокетс, но за шести път в кариерата си пропусна цели 16 пъти от тройката - 1/17. Гардът на тексасци дели този антирекорд с Деймън Студамайър, който има 16 пропуска в мач през 2005 година. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 214

1