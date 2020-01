НБА Рекорд след рекорд: 61 точки и 11 тройки за Лилард (видео) 21 януари 2020 | 10:47 - Обновена 0



копирано



- 1st player in NBA History with 60+ points and 10+ threes in a game.

- 5th player in NBA History to record multiple games with 10+ threes, joining Stephen Curry (15), Klay Thompson (5), James Harden (3), and J.R. Smith (3).



Damian Lillard x #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/ioEk8K8lob — NBA.com/Stats (@nbastats) January 21, 2020

29-годишният баскетболист завърши с 61 точки срещу Уориърс, реализирайки с 1 повече от досегашното най-добро представяне от реализаторска гледна точка, което отново бе негово дело. Този път обаче Дейм допълни блестящата си офанзивна игра и с рекордните за Трейл Блейзърс 11 тройки. Освен това Лилард се превръща в първият баскетболист в НБА, който стига до 60 точки и 10 отбелязани тройки в един и същ двубой.

National TV Damian Lillard pic.twitter.com/4lOp9y58I5 — Portland Trail Blazers (@trailblazers) January 21, 2020

Лидерът на Портланд прати мача в продължени с тройка за 113:113, а в допълнителното време отбеляза още 7 точки, за да постави ново върхово постижение. Лилард е автор на двата единствени мача в клубната история, в които играч вкарва 60 или повече точки и се превръща в едва шестият играч от НБА, записал поне 2 такива мача. Останалите са Уилт Чембърлейн (32), Коби Брайънт (6), Джеймс Хардън (4), Майкъл Джордан (4) и Елджин Бейлър (3). Статистиците подчертават също и това, че Деймиън стига до поне 50 точки за седми път в професионалната си кариера и по този начин изравнява общия брой на подобни мачове на всички други играчи на Портланд.

7th career 50-point game for Damian Lillard (regular season).



That matches the total from every other player in @trailblazers history combined.



Only James Harden (23) and LeBron James (12) have more among active players. pic.twitter.com/vrQIpltzpg — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 21, 2020

Четирикратният участник в Мача на звездите овладя 10 борби и направи 7 асистенци, като още четирима негови съотборници преминаха границата от 10 точки - Хасан Уайтсайд бе неудържим под кошовете със 17 точки, 21 борби и 6 чадъра, Анфърни Саймънс добави 15 точки, Кармело Антъни реализира 14, а Гари Трент-младши остана с 11.



Алек Бъркс с 33 и ДиАнджело Ръсел с 27 плюс 9 асистенции бяха двамата най-резултатни за Уориърс. Деймиън Лилард неведнъж е показавал, че няма абсолютно никакъв проблем да изпепели която и да е противникова защита. Гардът, който е рекордьор по отбелязани точки в един мач с екипа на Портланд, подобри собственото си постижение при победата със 129:124 срещу Голдън Стейт, като в същото време направи още нещо, което ще остане в клубната история.29-годишният баскетболист завърши с 61 точки срещу Уориърс, реализирайки с 1 повече от досегашното най-добро представяне от реализаторска гледна точка, което отново бе негово дело. Този път обаче Дейм допълни блестящата си офанзивна игра и с рекордните за Трейл Блейзърс 11 тройки. Освен това Лилард се превръща в първият баскетболист в НБА, който стига до 60 точки и 10 отбелязани тройки в един и същ двубой.Лидерът на Портланд прати мача в продължени с тройка за 113:113, а в допълнителното време отбеляза още 7 точки, за да постави ново върхово постижение. Лилард е автор на двата единствени мача в клубната история, в които играч вкарва 60 или повече точки и се превръща в едва шестият играч от НБА, записал поне 2 такива мача. Останалите са Уилт Чембърлейн (32), Коби Брайънт (6), Джеймс Хардън (4), Майкъл Джордан (4) и Елджин Бейлър (3). Статистиците подчертават също и това, че Деймиън стига до поне 50 точки за седми път в професионалната си кариера и по този начин изравнява общия брой на подобни мачове на всички други играчи на Портланд.Четирикратният участник в Мача на звездите овладя 10 борби и направи 7 асистенци, като още четирима негови съотборници преминаха границата от 10 точки - Хасан Уайтсайд бе неудържим под кошовете със 17 точки, 21 борби и 6 чадъра, Анфърни Саймънс добави 15 точки, Кармело Антъни реализира 14, а Гари Трент-младши остана с 11.Алек Бъркс с 33 и ДиАнджело Ръсел с 27 плюс 9 асистенции бяха двамата най-резултатни за Уориърс. 0



копирано

АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 1147 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1